2019-08-17T14:50:03+03:00
Общество

Известна стоимость билетов на матчи саратовского «Автодора»

За сезонный пропуск придется отдать до 10 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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За билеты и абонементы на игры баскетбольной команды «Автодор» из Саратова в сезоне 20192-2020 года придется отдать до 10 тыс. рублей.

Стоимость одного билета варьируется от соперника, с которыми будут играть хозяева поля. Цена стартует от 100 рублей, а уже за игру с более серьезными командами нужно заплатить от 150 до 750 рублей, в зависимости от желаемого сектора.

Сезонный абонементы на 12 домашних встреч в чемпионате Единой Лиги ВТБ начинаются от 1350 рублей, если сесть в 9, 13, 14, 15 секторе. По мере приближения к площадке стоимость увеличивается. Так, места в трибуне «А» и центральной ложе обойдутся в 10 тыс. рублей.

- Наличие абонемента предоставляет его владельцу широкий спектр удобств, включая резервирование комфортного места на трибуне на все матчи, избежание стояния в очереди, скидку на приобретение атрибутики, — уточняется на сайте команды.

Приобрести пропуски на игру можно с 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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