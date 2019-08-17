2019-08-17T14:11:53+03:00
Общество

В Саратовской области отремонтировано более 1 млн кв.м дорог

Работы продолжаются в 38 районах области
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области на региональных дорогах продолжается ямочный ремонт и ликвидация аварийных выбоин.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, больше всего дорог сделано в Перелюбском, Вольском, Балаковском, Пугачевском, Аркадакском и Балашовском районах.

Значительный объем работ выполнен в Краснопартизанском, Ершовском, Аткарском, Самойловском и Красноармейском районах.

Ремонт идет в 38 районах области.

Также продолжаются капитальные работы в рамках рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а это ещё 44 объекта регионального значения, общей протяженностью 250 км.

Ямочный ремонт завершен на площади более 1 млн кв.м. региональных дорог, идут работы по благоустройству и разметке, устанавливают знаки, вдоль трасс убирают мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пьяный мужчина прыгнул с крыши пятиэтажки
Известна стоимость билетов на матчи саратовского «Автодора»
Под Саратовом в столкновении ВАЗ-2144 и КамАЗа пострадало четверо человек
В Саратове легковушка не уступила дорогу иномарке и улетела в кювет
В Саратове на пожаре пострадал инвалид и пенсионерка
В Балаково пропавшая Оксана Петрова найдена живой
В Саратове проходит ярмарка народных ремесел
Под Саратовом парень на ВАЗ-2112 влетел в КамАЗ
В Саратове мошенница Татьяна оставила пенсионерку без 20 тыс. рублей
В Красноармейском районе водитель Kia устроил массовое ДТП
В Саратове мужчина избил школьницу и отобрал у нее золотую цепочку
В Саратове обокрали иногороднего теннисиста
В Марксе женщина пострадала в столкновении ВАЗ и Mercedes
В Балаково пенсионерка лишилась 6,5 тыс. рублей с карты
Под Саратовом по дороге в Содом водитель «Лады» кувыркнулся в кювет и погиб
В Саратове ночью ремонтировали три улицы
В Ершове ВАЗ задом сбил пенсионерку
В 40 школах Саратовской области детям завышали оценки
Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «Сатурном»
В Саратове рецидивист украл у собутыльника паспорт и 20 тыс. рублей
Суббота для саратовцев окажется теплой
Радаев остался недоволен темпом ремонта дорог в Энгельсе
На ярмарке в Саратове губернатор и мэр купили пуховой платок пожилой посетительнице
Следователи опрашивают водителя паровозика, который переехал ребенка
В Саратове детский паровозик переехал ребенка
Панков: Профессионалы должны предлагать верное решение по достройке проблемных домов