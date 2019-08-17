В Саратовской области отремонтировано более 1 млн кв.м дорог

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-17T14:11:53+03:00

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В Саратовской области на региональных дорогах продолжается ямочный ремонт и ликвидация аварийных выбоин.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, больше всего дорог сделано в Перелюбском, Вольском, Балаковском, Пугачевском, Аркадакском и Балашовском районах.

Значительный объем работ выполнен в Краснопартизанском, Ершовском, Аткарском, Самойловском и Красноармейском районах.

Ремонт идет в 38 районах области.

Также продолжаются капитальные работы в рамках рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а это ещё 44 объекта регионального значения, общей протяженностью 250 км.

Ямочный ремонт завершен на площади более 1 млн кв.м. региональных дорог, идут работы по благоустройству и разметке, устанавливают знаки, вдоль трасс убирают мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU