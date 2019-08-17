В Саратове легковушка не уступила дорогу иномарке и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-17T13:44:31+03:00

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В Ленинском районе на Сокурском тракте около поселка Латухино дорогу не поделили Volkswagen и Lada Kalina.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель отечественного авто не захотел уступать дорогу, из-за чего произошло столкновения. После удара «Лада» вылетела в кювет.

Прибывшие медики госпитализировали 40-летнюю женщину из «Калины» и 48-летнего мужчину из салона немецкого авто. Еще одному пострадавшему из автомобиля Volkswagen оказали помощь на месте, ехать в больницу он не захотел.

На месте работали сотрудники городской службы спасения, медики скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU