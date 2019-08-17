В Саратове проходит ярмарка народных ремесел

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-17T11:57:56+03:00

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В Саратове на Волжской улице проходит межрегиональный фестиваль народных промыслов «Палитра ремесел» на Волжской улице, на участке от Октябрьской до Набережной Космонавтов.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, мероприятие продлится с 16 до 18 августа.

Гостям представлены уникальные изделия ручной работы, предметы рукоделия и народного искусства от 300 мастеров из более чем 20 регионов — Жигулевска, Казани, Тулы, Волгограда и других городов России.

Художественные мастерские работают с 11:00 до 20:00.

Фестиваль организован «Палатой ремесел Саратовской области» при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU