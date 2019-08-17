В Саратове проходит ярмарка народных ремесел
В Саратове на Волжской улице проходит межрегиональный фестиваль народных промыслов «Палитра ремесел» на Волжской улице, на участке от Октябрьской до Набережной Космонавтов.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, мероприятие продлится с 16 до 18 августа.
Гостям представлены уникальные изделия ручной работы, предметы рукоделия и народного искусства от 300 мастеров из более чем 20 регионов — Жигулевска, Казани, Тулы, Волгограда и других городов России.
Художественные мастерские работают с 11:00 до 20:00.
Фестиваль организован «Палатой ремесел Саратовской области» при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.
ИСТОЧНИК KP.RU