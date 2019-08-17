В Саратове мошенница Татьяна оставила пенсионерку без 20 тыс. рублей
Она обещала через час вернуть деньги
Изменить размер текста:
В отдел полиции Саратова обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленница представилась Татьяной и попросила взаймы 20 тыс. рублей. Женщина сообщила, что деньги нужны срочно и заверила, что через час принесет всю сумму.
Однако неожиданная гостья так и не вернулась.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU