В Саратове мошенница Татьяна оставила пенсионерку без 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-17T10:59:43+03:00

Она обещала через час вернуть деньги

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В отдел полиции Саратова обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленница представилась Татьяной и попросила взаймы 20 тыс. рублей. Женщина сообщила, что деньги нужны срочно и заверила, что через час принесет всю сумму.

Однако неожиданная гостья так и не вернулась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU