В Красноармейском районе водитель Kia устроил массовое ДТП
Пассажирка одной из легковушек получила травмы
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Вчера, 16 августа, в 15:45 на 377 км трассы «Сызрань — Волгоград» Красноармейского района 54-летний водитель Kia QUORIS устроил аварию.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, он влетел в автомобиль «ЛАДА 211440» под управлением 26-летнего мужчины и «ЛАДА 217230», за рулем которой был 28-летний гражданин.
В результате аварии 25-летняя пассажирка «четырнадцатой» получила травмы, ее отвезли в больницу и назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU