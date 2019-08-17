В Саратове обокрали иногороднего теннисиста

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-17T10:43:50+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 59-летнего безработного жителя Саранска.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 июня неизвестный разбил стекло его Lada Priora и унес оттуда спортивную сумку с вещами для игры в теннис.

Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 30-летний житель поселка Юриш, который нигде не работает.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU