В Саратове обокрали иногороднего теннисиста
Задержан предполагаемый вор
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 59-летнего безработного жителя Саранска.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 июня неизвестный разбил стекло его Lada Priora и унес оттуда спортивную сумку с вещами для игры в теннис.
Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 30-летний житель поселка Юриш, который нигде не работает.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU