В Балаково пенсионерка лишилась 6,5 тыс. рублей с карты
Предполагаемого мошенника задержали
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Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в отношении 68-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, днем на остановке транспорта в микрорайоне 5а она потеряла банковскую карту, с которой списали 6,5 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 52-летний гражданин, который уже успел отбыть срок в тюрьме.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU