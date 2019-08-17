2019-08-17T09:47:33+03:00
Происшествия

В Балаково пенсионерка лишилась 6,5 тыс. рублей с карты

Предполагаемого мошенника задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в отношении 68-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, днем на остановке транспорта в микрорайоне 5а она потеряла банковскую карту, с которой списали 6,5 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 52-летний гражданин, который уже успел отбыть срок в тюрьме.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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