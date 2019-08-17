2019-08-17T08:43:47+03:00
Происшествия

Под Саратовом по дороге в Содом водитель «Лады» кувыркнулся в кювет и погиб

Пассажирку из этого авто госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 16 августа, в 23:17 на 2 км трассы «село Хмелевка — село Содом» Базарно-Карбулакского района 26-летний водитель автомобиля «Лада- 217130» потерял управление.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, он улетел в кювет, опрокинулся, после чего от полученных травм скончался на месте.

Пассажир из его машины, 18-летняя девушка, госпитализирована с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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