В Саратове ночью ремонтировали три улицы

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-17T08:38:37+03:00

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Сегодня ночью, с 16 на 17 августа, в Саратове ремонтировали три дороги.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, рабочие фрезеровали улицу Клочкова, от Политехнической до кольца трамвая №10, сняли старый асфальт на проспекте Энтузиастов от Тульской до Азина и заасфальтировали Астраханскую от Шелковичной до 2-го Станционного проезда.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU