2019-08-17T08:30:28+03:00
Общество

В 40 школах Саратовской области детям завышали оценки

Образовательные учреждения ожидают проверки
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Во время проведения всероссийских проверочных работ в 40 школах Саратовской области обнаружили завышение оценок. Подозрения вызвало несоответствие результатов этой проверки знаний и обычных оценок и так далее.

Полный список опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования.

В их число попали учебные заведения Саратова, Балакова, Энгельса, Марксовского, Перелюбского, Дергачевского и других районов области.

Теперь школам грозит особое внимание чиновников и более пристальный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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