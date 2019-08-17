В 40 школах Саратовской области детям завышали оценки
Образовательные учреждения ожидают проверки
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Во время проведения всероссийских проверочных работ в 40 школах Саратовской области обнаружили завышение оценок. Подозрения вызвало несоответствие результатов этой проверки знаний и обычных оценок и так далее.
Полный список опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования.
В их число попали учебные заведения Саратова, Балакова, Энгельса, Марксовского, Перелюбского, Дергачевского и других районов области.
Теперь школам грозит особое внимание чиновников и более пристальный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU