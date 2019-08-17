В Саратове рецидивист украл у собутыльника паспорт и 20 тыс. рублей
Мужчину задержали
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 45-летнего охранника.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 июля с 12:00 до 13:10 он с кем-то пил в квартире, а потом обнаружил, что пропали 20 тыс. рублей и паспорт.
Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 43-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU