В Саратове рецидивист украл у собутыльника паспорт и 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-17T08:01:53+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 45-летнего охранника.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 июля с 12:00 до 13:10 он с кем-то пил в квартире, а потом обнаружил, что пропали 20 тыс. рублей и паспорт.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 43-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU