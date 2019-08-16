Следователи опрашивают водителя паровозика, который переехал ребенка

СЕГОДНЯ 21:35 2019-08-16T21:35:57+03:00

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В Саратове следователи начали проверку по факту травмирования ребенка под колесами детского паровозика на бульваре Героев Отечества в Солнечном-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверка начата по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной версии, вечером 16 августа семья с двумя детьми, мальчиками 3,5 и 5,5 лет, отдыхали на бульваре. Родители отправили детей кататься на паровозике, который ездит по бульвару, а сами остались сидеть на скамейке.

- Дети находились в первом из трех вагонов паровозика. Старший из мальчиков, предположительно начал перелазить из первого во второй вагон, в ходе чего выпал из вагона. Оператор-водитель, не заметлив случившегося продолжил движение и наехал на ребенка колесами одного из вагонов, – сообщили в СУ СКР.

Отец детей поднял крик, лишь после этого водитель паровозика остановился.

Медики госпитализировали пострадавшего мальчика.

В настоящее время следователи работают на месте ЧП. Проводится опрос свидетелей, родителей ребенка, водителя паровозика. У предпринимателя, который организовал аттракцион, изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU