Панков: Профессионалы должны предлагать верное решение по достройке проблемных домов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-16T17:45:24+03:00

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На очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков депутат Государственной думы Николай Панков поднял вопрос о слабой работе экспертов в строительной отрасли, предлагающих те или иные решения по достройке проблемных домов.

Как подчеркнул депутат, сроки по достройке дома ЖСК «Строитель» сдвигались именно по причине того, что экспертами не было вовремя принято единое решение.

- Сначала предлагают одну схему, начинаем отрабатывать — два этажа нельзя достроить. Тогда зачем выдавали разрешение? Через три месяца говорят — «Давайте расселять соседний дом», потом: «Нет, нельзя, здесь коммуникации». Перекладывать с одного на другое уже нельзя, уже дольщики спрашивают — это машиноместа для нас или мы для машиномест? Так же по ЖСК «Оптимист-2000», то говорили «Достроим», то «Нет, надо переносить трубу». Чтобы мы не шли по ложному пути, нам правильное решение должны давать профессионалы, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU