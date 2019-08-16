Соседи строящегося дома ЖСК «Буй» потребовали прекратить круглосуточные работы

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-16T17:43:10+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмутился попытками перенести сроки сдачи проблемного дома на Сакко и Ванцетти, 31 — ЖСК «Буй».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такой вопрос был поднят на традиционном пятничном совещании с обманутыми дольщиками в правительстве области.

Выяснилось, что жители соседних домов потребовали прекратить круглосуточные строительные работы. Глава региона на это предложил дольщикам ЖСК «Буй» определиться, нужен ли им дом, и если да, то договариваться с соседями.

- Только круглосуточная работа должна быть. И мне не понятна позиция дольщиков. Давайте тогда вообще стройку заморозим и пусть сами решают свои проблемы. Так что продолжаем с удвоенной энергией, чтобы никто вокруг не сомневался, что мы достраиваем дом. Не пойдем на поводу ни у кого. Дата — 30 декабря и ни шагу дальше, — указал он мэру Саратова Михаилу Исаеву, который тоже заговорил о переносе сроков сдачи.

А вот дом на улице Майская в поселке Жасминный все же будет сдан позже — график сдачи сдвинули на ноябрь. Радаев предложил мэру Исаеву, который об этом заявил, не менять единолично сроки, установленные коллегиально. Он предложил прислушиваться к дольщикам и сдать дом до начала отопсезона.

ИСТОЧНИК KP.RU