Соседи строящегося дома ЖСК «Буй» потребовали прекратить круглосуточные работы
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмутился попытками перенести сроки сдачи проблемного дома на Сакко и Ванцетти, 31 — ЖСК «Буй».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такой вопрос был поднят на традиционном пятничном совещании с обманутыми дольщиками в правительстве области.
Выяснилось, что жители соседних домов потребовали прекратить круглосуточные строительные работы. Глава региона на это предложил дольщикам ЖСК «Буй» определиться, нужен ли им дом, и если да, то договариваться с соседями.
- Только круглосуточная работа должна быть. И мне не понятна позиция дольщиков. Давайте тогда вообще стройку заморозим и пусть сами решают свои проблемы. Так что продолжаем с удвоенной энергией, чтобы никто вокруг не сомневался, что мы достраиваем дом. Не пойдем на поводу ни у кого. Дата — 30 декабря и ни шагу дальше, — указал он мэру Саратова Михаилу Исаеву, который тоже заговорил о переносе сроков сдачи.
А вот дом на улице Майская в поселке Жасминный все же будет сдан позже — график сдачи сдвинули на ноябрь. Радаев предложил мэру Исаеву, который об этом заявил, не менять единолично сроки, установленные коллегиально. Он предложил прислушиваться к дольщикам и сдать дом до начала отопсезона.
ИСТОЧНИК KP.RU