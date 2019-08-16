Многоэтажку БИОС предложено исключить из реестра проблемных домов
Все дольщики уже получили предложения от инвестора
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На совещании с обманутыми дольщиками в правительстве Саратовской области обсудили судьбу проблемной многоэтажки ООО «БИОС.».
- БИОС — проблемная многоэтажек на перекрестке Горького и Бахметьевской — все дольщики уже получили предложения от инвестора, их доли выкупают. Осталось три человека, которые до сентября решат по заключению договора с дольщиками. Дольщиков можно не приглашать уже, — заявил Исаев.
Губернатор Валерий Радаев согласился, что дольщиков можно уже не приглашать.
- Тогда зачем дом включили в список? Надо заявить, что из реестра обманутых дольщиков его исключаем, — подытожил Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU