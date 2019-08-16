Изданы почтовые открытки с видом аэропорта «Гагарин» на русском и английском языках

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-16T17:41:27+03:00

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К открытию аэропорта «Гагарин» в Саратове выпустили специальные почтовые открытки и штемпель.

Как рассказала «КП-Саратов» Наталья Можейко, главный специалист по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России», издано два варианта памятной почтовой продукции: на русском и английском языках.

На почтовых открытках изображен аэропорт, а также представлен его логотип.

Кроме того, изготовлен особый почтовый штемпель с надписью «Гагарин. Международный аэропорт». Он изображает летящий лайнер.

Поставить оттиск этим штемпелем можно будет в саратовском Главпочтамте.

Штемпель к открытию аэропорта "Гагарин"

Напомним, аэропорт «Гагарин» начнет работу с 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU