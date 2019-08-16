Панков о достройке проблемных домов: Главное — не останавливаться

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-16T17:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Сегодня в повестке рабочей группы три долгостроя, которые курирую. ЖСК «Победитель» (блок-секция бывшего «Оптимиста-2000»), ЖСК «Строитель» и балаковское «Возрождение». С дольщиками «Строителя» уже встречались на этой неделе. Ясность по нему будет после проведения экспертизы. Позволят ли конструкции достраивать здание или дольщиков придется расселять в другие дома. ЖСК «Победитель» осматривали в мае. Нужно предлагать инвестору вместе с минстроем определить, как достроить дальше. Решение нужно давать полное по дому и комплексу.

По «Возрождению» работы были приостановлены из-за ситуации с инвестором. На этой неделе строительство возобновилось. Хорошая новость для дольщиков. Много пережили с ними: от свайного поля до готовых квартир первой очереди. Главное — не останавливаться. Хотелось бы строителям исходить из того, чтобы вначале строить жилье дольщикам, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU