Сдвинуты сроки сдачи проблемных домов ЖСК «Победа» и «Феникс»
На еженедельном совещании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков под председательством губернатора Саратовской области Валерия Радаева рассмотрели вопросы достройки домов, сдача которых запланирована в 2019 году.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по плану дом ЖСК «Победа» на Чапаева и Зарубина будет сдан к 1 сентября. Ранее его предполагалось достроить и ввести в эксплуатацию к 1 июля.
Также сдвинута сдача с августа на ноябрь дома на Бардина, 10 — ЖСК «Феникс». Это вызвало у губернатора вопросы.
- ДОМ.РФ согласовывает регистрацию договора, квартир по долевому участию. Нужно передать квартиры ЖСК, а с этим возникла задержка, — пояснил депутат Леонид Писной, который занимается этим домом.
Он отметил, что мэр Исаев в этом не виноват.
.Фото: Александр Уриевский
Однако Валерий Радаев не согласился с этим.
- Нет, он тут как раз причем, это его проект. Если вы решаете, значит решайте. Если нет — так и говорите. Дом готов, а не можем сдать из-за организационных проволочек. До следующего заседания давайте заканчивать. Ответственные — Исаев и Мигачев (министр строительства и ЖКХ — прим. ред), — заявил Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU