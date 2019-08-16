2019-08-16T17:39:58+03:00
Общество

Сдвинуты сроки сдачи проблемных домов ЖСК «Победа» и «Феникс»

Губернатор Валерий Радаев потребовал решить проблемы
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На еженедельном совещании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков под председательством губернатора Саратовской области Валерия Радаева рассмотрели вопросы достройки домов, сдача которых запланирована в 2019 году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по плану дом ЖСК «Победа» на Чапаева и Зарубина будет сдан к 1 сентября. Ранее его предполагалось достроить и ввести в эксплуатацию к 1 июля.

Также сдвинута сдача с августа на ноябрь дома на Бардина, 10 — ЖСК «Феникс». Это вызвало у губернатора вопросы.

- ДОМ.РФ согласовывает регистрацию договора, квартир по долевому участию. Нужно передать квартиры ЖСК, а с этим возникла задержка, — пояснил депутат Леонид Писной, который занимается этим домом.

Он отметил, что мэр Исаев в этом не виноват.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Однако Валерий Радаев не согласился с этим.

- Нет, он тут как раз причем, это его проект. Если вы решаете, значит решайте. Если нет — так и говорите. Дом готов, а не можем сдать из-за организационных проволочек. До следующего заседания давайте заканчивать. Ответственные — Исаев и Мигачев (министр строительства и ЖКХ — прим. ред), — заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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