В перевернувшейся иномарке под Марксом пострадали два человека

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-16T17:38:33+03:00

Один был госпитализирован в тяжелом состоянии

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Под Марксом перевернулся автомобиль Volkswagen Polo.

Как сообщили специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на автодороге Энгельс — Маркс, вблизи села Раскатово.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и легковушка перевернулась в кювет.

Пострадали два человека. Один был госпитализирован в тяжелом состоянии, второму помощь оказали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU