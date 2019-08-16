В перевернувшейся иномарке под Марксом пострадали два человека
Один был госпитализирован в тяжелом состоянии
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Под Марксом перевернулся автомобиль Volkswagen Polo.
Как сообщили специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на автодороге Энгельс — Маркс, вблизи села Раскатово.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и легковушка перевернулась в кювет.
Пострадали два человека. Один был госпитализирован в тяжелом состоянии, второму помощь оказали на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU