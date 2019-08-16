На ипподроме в Саратове пройдут соревнования на Кубок губернатора
Участие примут более 70 лошадей
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На ипподроме в Саратове 7 сентября пройдут соревнования по конному спорту на Кубок губернатора Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, в состязаниях примут участие более 70 лошадей из Саратовской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей.
Конкурсантам предстоит семь заездов.
Отметим, что саратовский ипподром входит в десятку лучших в России, а его воспитанники с успехом защищают честь региона на соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU