На ипподроме в Саратове пройдут соревнования на Кубок губернатора

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-16T15:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На ипподроме в Саратове 7 сентября пройдут соревнования по конному спорту на Кубок губернатора Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, в состязаниях примут участие более 70 лошадей из Саратовской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей.

Конкурсантам предстоит семь заездов.

Отметим, что саратовский ипподром входит в десятку лучших в России, а его воспитанники с успехом защищают честь региона на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU