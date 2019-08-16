Адвокат из Саратова требовал от мужа подсудимой более 1 млн рублей для судьи

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-16T15:15:23+03:00

При передаче денег подозреваемого и задержали

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В Саратове расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

- Следствие считает, что осенью 2018 года 41-летний адвокат требовал от супруга подсудимой 1,050 млн рублей. Эти деньги он пообещал передать в качестве взятки судье, чтобы он прекратил уголовное дело в отношении женщины и назначил ей судебный штраф, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

При передаче денег подозреваемого и задержали.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU