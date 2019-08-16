2019-08-16T15:29:25+03:00
Общество

С управляющих компаний в пользу ООО «КВС» взыскано более 10 млн рублей

Екатерина Семенова
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ООО «КВС» проводит регулярную работу по взысканию задолженности с недобросовестных пользователей как в досудебном, так и в судебном порядке. ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В перечень неплательщиков вошли ООО «Управляющая компания «Мегаполис-Октябрьский», ООО УК «4-й Жилучасток Плюс», ООО «Управляющая компания «Вишневое», ООО «Квалитет», ООО УК «Рубин» и другие. Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Саратовской области исковые требования удовлетворил и взыскал с управляющих организаций задолженность. Таким образом, с конца июня в пользу ООО «КВС» взыскано более 10 млн рублей.

На предприятии напомнили, что своевременная оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения — необходимое условие предоставления коммунальных ресурсов и функционирования водопроводно-канализационного хозяйства. ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. В свою очередь абоненты обязуются оплачивать коммунальные услуги в объемах и сроках, предусмотренных законодательством. Расчетным периодом для определения количества потребленных коммунальных ресурсов является календарный месяц. Расчеты за питьевую воду и принятые сточные воды производятся в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Факт оказания истцом коммунальных услуг и наличие задолженности организаций по договорам холодного водоснабжения и водоотведения подтверждены материалами дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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