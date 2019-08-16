У пятилетней девочки в Энгельсе украли драгоценности на 18 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-16T15:24:07+03:00

Мама сняла с дочери цепочку с крестиком во время прыжков на батуте

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области женщина лишилась золотого украшения на детской площадке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено вечером 18 мая возле ДК «Восход».

Как рассказала 32-летняя заявительница, она сняла золотую цепочку и крестик за 18 тыс. рублей со своей пятилетней дочери, которая играла на детской площадке — прыгала на батуте.

В какой-то момент мать подошла к упавшему ребенку, оставив украшение без присмотра, а когда вернулась, цепочки с крестиком уже не было.

Полиция обнаружила драгоценности в ломбарде. Как оказалось, его туда принесла 25-летняя жительница Энгельса, которая заявила, что нашла его. При этом ранее гражданка уже была судима за кражу.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU