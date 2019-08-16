У пятилетней девочки в Энгельсе украли драгоценности на 18 тыс. рублей
В Энгельсе Саратовской области женщина лишилась золотого украшения на детской площадке.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено вечером 18 мая возле ДК «Восход».
Как рассказала 32-летняя заявительница, она сняла золотую цепочку и крестик за 18 тыс. рублей со своей пятилетней дочери, которая играла на детской площадке — прыгала на батуте.
В какой-то момент мать подошла к упавшему ребенку, оставив украшение без присмотра, а когда вернулась, цепочки с крестиком уже не было.
Полиция обнаружила драгоценности в ломбарде. Как оказалось, его туда принесла 25-летняя жительница Энгельса, которая заявила, что нашла его. При этом ранее гражданка уже была судима за кражу.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU