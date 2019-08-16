2019-08-16T15:23:32+03:00
Общество

Бывший завод «Эридан» в Аткарске продают за 40 тыс. рублей на металл

Объявление появилось в интернете
Дарья Вострикова
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Вчера, 15 августа, в 20:55 на площадке объявлений Avito пользователь Максим разместил объявление о продаже бывшего завода «Эридан».

Предприятие начало свою деятельность в 1968 году. Зоной работы была военная промышленность, а также изготовление алюминиевых петель для двери. В 2010 году на этом месте появился Аткарский механический завод, где выпускали формы для выпечки хлеба.

Теперь «Эридан» продается за 40 тыс. рублей.

- Площадь производственных помещений (без земли, земля тоже в собственности) 39 856 кв. м, канализация, вода, ливневка, своя подстанция. Территория обустроена дорожными плитами 80% аэродромные, всего около 1 тыс. штук, есть станки, общее количество металлолома в конструкциях около 4 тыс. тонн, база огорожена и охраняется, отдается под разбор, демонтаж на вторичный и деловой материал, — гласит текст объявления.

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Приобрести завод можно за 40 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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