В Саратове около 2 тыс. детей попробовали сдать ГТО

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-16T15:19:19+03:00

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Сегодня, 16 августа, в лагере «Солнышко» прошел последний этап мастер-классов по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» — «Чемпион! Покажи, как правильно выполнять ВФСК «ГТО».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за время реализации проекта свои силы попробовали около 2 тыс. детей.

Обладатели золотых знаков ГТО и спортсмены рассказали им, как правильно выполнить упражнения, а после и показали на своем примере.

ИСТОЧНИК KP.RU