В Саратове около 2 тыс. детей попробовали сдать ГТО
Прошел последний этап профильного мастер-класса
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Сегодня, 16 августа, в лагере «Солнышко» прошел последний этап мастер-классов по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» — «Чемпион! Покажи, как правильно выполнять ВФСК «ГТО».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за время реализации проекта свои силы попробовали около 2 тыс. детей.
Обладатели золотых знаков ГТО и спортсмены рассказали им, как правильно выполнить упражнения, а после и показали на своем примере.
ИСТОЧНИК KP.RU