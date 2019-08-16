В Саратове перестали ходить пять трамвайных и троллейбусных маршрутов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-16T14:53:19+03:00

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В Саратове сегодня днем, 16 августа, перестали ходить трамваи №№3, 9, 10 и 11 и троллейбусы №16.

- Движение прервалось в 15:40, — сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте».

«Тройки» едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а от Мирного и вовсе стоят. «Девятки» и «десятки» движутся от своих конечных только до Детского парка и обратно, минуя Мирный переулок.

Трамваи №11 едут от 6-го квартала только до улицы Осипова, в центр движения нет.

Отмечается, что инцидент с электротранспортом произошел на перекрестке улиц Советская и Рахова.

ИСТОЧНИК KP.RU