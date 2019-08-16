Обрушившуюся кладку у дома в Саратове убирает бульдозер
Возможной причиной разрушения названы утечки из коммуникаций [видео]
Фото очевидца
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Обрушившуюся на улице Челюскинцев в Саратове кладку дома №112 убирает бульдозер.
Напомним, кирпичи с десятиэтажки посыпались сегодня, 16 августа.
Возможной причиной разрушения кладки представитель регионального ГЖИ Анна Иванова называет утечки из межквартальных коммуникаций, которые могли привести к просадке.
Фото очевидца
Сам элемент не относится к несущим конструкциям, а выполняет декоративную роль.
Во время обрушения никто не пострадал, опасную территорию до этого огородили сигнальной лентой.
Обрушившуюся кладку у дома в Саратове убирает бульдозер.
ИСТОЧНИК KP.RU