СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-16T14:37:14+03:00

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Обрушившуюся на улице Челюскинцев в Саратове кладку дома №112 убирает бульдозер.

Напомним, кирпичи с десятиэтажки посыпались сегодня, 16 августа.

Возможной причиной разрушения кладки представитель регионального ГЖИ Анна Иванова называет утечки из межквартальных коммуникаций, которые могли привести к просадке.

Фото очевидца

Сам элемент не относится к несущим конструкциям, а выполняет декоративную роль.

Во время обрушения никто не пострадал, опасную территорию до этого огородили сигнальной лентой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/726365" frameborder="0"></iframe> Обрушившуюся кладку у дома в Саратове убирает бульдозер.

ИСТОЧНИК KP.RU