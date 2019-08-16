В Саратове задержан подросток с крупной партией наркотиков
Он носил запрещенные вещества в кармане куртки
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.
Следствие считает, что 7 августа юноша приобрел и хранил наркотик растительного происхождения без цели сбыта. Часть он употребил в тот же день, а остальное — носил в кармане куртки.
Когда его остановили сотрудники полиции, встревоженные его неадекватным состоянием, при личном досмотре нашли у него запрещенные вещества.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU