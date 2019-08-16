В Саратове задержан подросток с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-16T14:34:26+03:00

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.

Следствие считает, что 7 августа юноша приобрел и хранил наркотик растительного происхождения без цели сбыта. Часть он употребил в тот же день, а остальное — носил в кармане куртки.

Когда его остановили сотрудники полиции, встревоженные его неадекватным состоянием, при личном досмотре нашли у него запрещенные вещества.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU