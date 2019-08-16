2019-08-16T14:10:24+03:00
Звезды

Саратовский актер и режиссер Сергей Пускепалис возглавит ярославский театр Волкова

Он стал победителем конкурса концепций развития театра
Екатерина Семенова
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Сергей ПускепалисСергей ПускепалисФото: Борис КУДРЯВОВ
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Саратовец Сергей Пускепалис станет новым художественным руководителем театра имени Волкова в Ярославле.

Он был избран по итогам конкурса концепций развития театра, где его проект был признан лучшим.

- Подавляющим большинством голосов победила концепция Сергея Пускепалиса, — приводит ТАСС слова замминистра культуры РФ Павла Степанова на очной защите концепций в Минкульте.

Кадр из видео на сайте театра Волкова

Кадр из видео на сайте театра Волкова

Концепция развития театра, представленная Пускепалисом, предусматривает следование трендам. Репертуар театра Волкова он назвал «золотым запасом» и предложил расширить функции театра.

Сергей Пускепалис в 1985 году окончил Саратовское театральное училище, работал актером в Саратовском театре юного зрителя, главным режиссером Магнитогорского драматического театра, режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. С декабря 2018 года был заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе.

С ярославским театром Пускепалиса связывают несколько месяцев работы в 2009-10 годах — он был главным режиссером театра драмы имени Федора Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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