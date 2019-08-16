Прокуратура Татищевского района закрыла сайты о даче взяток
Рассказывался пошаговый алгоритм по подкупу
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Прокуратура Татищевского района выявила в интернете сайты с запрещенной информацией.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на ресурсах был размещен пошаговый алгоритм, как успешно дать взятку.
Зайти на сайты мог каждый — без регистрации и пароля.
Прокурор подал иск в суд о признании этой информации запрещенной и блокировке интернет-страницы. Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU