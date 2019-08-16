2019-08-16T13:53:51+03:00
Происшествия

В обрушении фасада дома на Челюскинцев могут быть виновны протечки коммуникаций

Приняты меры, чтобы кирпичи не сыпались на головы прохожих
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С многоэтажки осыпалась часть кирпичного фасадаС многоэтажки осыпалась часть кирпичного фасада
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Обрушившаяся днем 16 августа часть фасада дома №112 по улице Челюскинцев, возле регионального Минстроя, не является частью несущих конструкций. Об этом заявила представитель Государственной жилищной инспекции Саратовской области Анна Иванова.

- По информации руководства ТСЖ «Челюскинцев 112», трещина образовалась сегодня утром, и сотрудники ТСЖ немедленно оградили тротуар возле дома сигнальными лентами. Элемент не относится к несущим конструкциям, он выполняет декоративную функцию. Возможной причиной обрушения в ТСЖ считают утечки из межквартальных коммуникаций, которые происходили вблизи дома, из-за чего он мог дать просадку, — прокомментировала Иванова.

Чтобы кирпичи не сыпались на тротуар, в ближайшее время подгонят вышку и приступят к закреплению конструкций. Также на месте будет работать погрузчик, который уберет кирпичи с тротуара. Иванова отметила, что после этого будет решаться вопрос о восстановлении стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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