У школы №59 в Саратове открыли спортплощадку по благотворительному проекту Володина

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-16T13:52:15+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 16 августа, открыли спортивную площадку у школы №59.

Как сообщили сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, участие в торжественной церемонии приняла руководитель общественной приемной спикера ГД Татьяна Ерохина.

- Здесь можно заниматься самыми разными видами спорта, включая настольный теннис. Также есть площадка для уличного бадминтона. А зимой ее можно заливать и использовать как ледовый каток, — говорится на странице volodin.saratov.

Напомним, Вячеслав Володин посетил объект 7 августа, где обсудил ход работ.

Площадка была построена по благотворительному проекту Володина. Аналогичные площадки строятся у гимназии в Ивантеевке, школы в Турках, возле школы №84 Саратова, готовится площадка под возведение в студгородке.

ИСТОЧНИК KP.RU