2019-08-16T13:06:16+03:00
Происшествия

Мужчина пытался подкупить следователя саратовского УФСБ взяткой в 100 тыс. рублей

Гражданин хотел спасти своего брата от ареста и сам попал под суд
Екатерина Семенова
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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в попытке подкупа сотрудника УФСБ.

По версии следствия, 26 апреля гражданин передал 100 тыс. рублей следователю УФСБ области. За эти деньги он надеялся спасти от ареста своего брата, которого должны были судить за незаконное пересечение госграницы РФ.

После передачи взятки преступная деятельность была пресечена сотрудниками отдела собственной безопасности УФСБ.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Свою вину он признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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