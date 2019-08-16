В Саратовской области за три месяца уволилось 41 тыс. работников

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-16T12:59:37+03:00

На работу приняли только 34 тыс. человек

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Во втором квартале 2019 года в Саратовской области на работу приняли более 34 тыс.человек, а уволили 41 тыс.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, на дополнительно введенные места взяли почти 2 тыс. граждан.

По своему желанию неполный день работали 16 332 человека, по инициативе руководства — 1 814.

Все еще остаются не занятыми 17 тыс. вакансий.

Кроме того, по сравнению с первым кварталом, стало на 2% меньше женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Более 10 тыс. представительниц прекрасного пола ждут, пока их чаду исполнится полтора года.

Матерей, не идущих на работу, пока их дети младше трех лет, стало на 0,2% меньше — 9 012 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU