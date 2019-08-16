Регоператор создал возможности для легального захоронения строительных отходов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-16T12:55:02+03:00

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На мусороперерабатывающих комплексах АО «Управление отходами» ведется прием строительных отходов и опилов деревьев от физических и юридических лиц. Жители могут самостоятельно привезти строительные отходы и сдать их для обработки и захоронения на полигонах Балаковского мусороперерабатывающего комплекса и энгельсского экотехнопарка.

При приеме поступивший объем отходов проходит процедуру взвешивания для расчета стоимости услуги. Для отходов производства и потребления IV, V классов опасности, за исключением ТКО, стоимость составляет 521,01 рубля за тонну, включая НДС 20%. Оплата производится банковской картой через POS-терминал. Оплата наличными денежными средствами не предусмотрена.

Прием строительных и промышленных отходов от юридических лиц производится на основании заключенного договора с АО «Управление отходами».

- Мусор, который образовывается при ремонтных работах или благоустройстве территорий не должен выбрасываться в контейнеры для ТКО или складироваться около них. Его необходимо вывозить отдельно и только на лицензированные полигоны. Однако, как показывает практика, зачастую к вывозу привлекаются недобросовестные предприниматели, которые предпочитают выбрасывать мусор в ближайший овраг или лесополосу, плодя тем самым несанкционированные свалки. Для пресечения этой деятельности Регоператор проводит акцию «Охота на ГАЗели». Организуются посты мобильного наблюдения в «популярных» для нелегальных перевозчиков местах, инициируется последующее привлечение нарушителей к ответственности, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом, утвержденным постановлением Правительства РФ №1156 и приказом Росприроднадзора, отходы от капитального ремонта помещений не относятся к твердым коммунальным отходам и не входят в компетенцию Регионального оператора. Их необходимо транспортировать на лицензированные полигоны самостоятельно. Ответственность за нарушение установленных правил предусмотрена в ст. 8.2. ЗСО от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», в ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ и в ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ. Максимальное наказание по данным статьям — штраф в размере 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU