2019-08-16T12:50:33+03:00
Экономика

Саратовстат увидел рост зарплат

По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата жителей Саратовской области выросла на 4,3%
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Саратовской области за июнь 2019 года составила 28 691 рубль. Как сообщили «Комсомолке» в Саратовстате, это на 4,5% больше, чем было в июне прошлого, 2018 года.

Специалисты отдела статистики труда, науки, образования и культуры отфиксировали, что из всех сфер экономики больше всех, в среднем, в нашем регионе зарабатывают в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Среднемесячная заработная плата в июне здесь — 45 485,7 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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