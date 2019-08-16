Саратовцы оплатили более 1 млн рублей административных штрафов
К ответственности привлекли более 100 человек
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В мэрии 14 августа прошло заседание административной комиссии Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, рассмотрели 310 дел, по итогам которых к ответственности привлекли 134 физических лица и одно юридическое.
За семь месяцев 2019 года по штрафам взыскали более 1 млн рублей. Сумма наложенных штрафов за комиссию составила почти полмиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU