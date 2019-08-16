Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-16T11:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Растет интерес клиентов банка «Открытие» к программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными купонами. С июля по август их доля среди всех проданных продуктов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» достигла 72,5%, тогда как с апреля по июнь составляла только 41%, а в первые 3 месяца 2019 года не превышала 23%.

Купонные продукты ИСЖ позволяют клиентам регулярно (ежегодно и даже ежеквартально) видеть работу инвестиционной стратегии и получать выплаты доходности. Всего с января по август 2019 года клиенты банка «Открытие» приобрели более 3 тыс. купонных полисов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь», а объем вложенных активов составил почти 2 млрд рублей.

Купонная стратегия-лидер как по объему инвестированных активов, так и по количеству клиентов — «Лидеры сектора» (764 млн рублей и 1 608 новых клиентов). В основе инвестиционной идеи лежит корзина акций компаний лидеров таких секторов как добыча полезных ископаемых, транспорт, телекоммуникации, производство автомобилей, включая Nokia, Glaxosmithkline и др. Купон по ней начисляется клиенту, если все акции в корзине через год оказываются выше определенного в полисе барьера. При этом барьер снижается в течение действия полиса, увеличивая вероятность выплаты.

Популярностью пользуется также стратегия «Квартальный купон»: она стартовала только в июне, но уже привлекла более полутысячи клиентов розничного сегмента банка «Открытие». Эта стратегия основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках (Airbus, Singapore Airlines) и производстве товаров потребления (Nestle, Walmart). Доход по ней может выплачиваться ежеквартально, и, если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5,0% в долларах США.

- Купонные стратегии ИСЖ на рынке можно назвать новым витком эволюции продукта. Возможность получения регулярных выплат сближает ИСЖ с облигациями – понятным и стабильным для многих россиян инвестиционным инструментом, — комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель инвестиционного управления СК «Росгосстрах Жизнь».

- ИСЖ с купонами пользуются особым спросом в розничном сегменте банка, у клиентов, которые раньше не пробовали никакие финансовые инструменты, кроме депозита, и еще не знакомы с международным фондовым рынком. Во-первых, продукт понятен на интуитивном уровне — доход рассчитывается по простым параметрам, например, если котировки акций в корзине не падают по итогам года ниже определенной цены. Во-вторых, привлекает возможность регулярных выплат в продукте, — комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов Банка «ФК Открытие».

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.ergolife.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.

.

Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU