Виновник вредных выбросов на «Саратоворгсинтезе» отделался предупреждением

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-16T11:34:48+03:00

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В Заводском районе Саратова прокуратура нашла нарушения при проверке исполнения законов об охране воздуха.

- ООО «Саратоворгсинтез» выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Согласно представленному отчету, при плохой погоде на источниках, оборудованных газовыми очистными установками, осуществлялся инструментальный контроль. Однако в третьем и четвертом квартале 2018 года и во втором квартале 2019 никто эти установки не контролировал, акты осмотра не составлялись, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В связи с этим должностному лицу «Саратоворгсинтеза» вынесли постановление по административному делу за несоблюдение экологических требований. Виновник отделался предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU