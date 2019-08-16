2019-08-16T11:42:46+03:00
Общество

УФАС отклонило жалобу на конкурс по реконструкции проспекта Кирова

Подрядчик сможет начать работы
Александр Уриевский
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В Управлении федеральной антимонопольной службы по Саратовской области признали необоснованной жалобу пензенского предпринимателя Никиты Пексимова на конкурсные процедуры по выбору подрядчика реконструкции проспекта Кирова.

Как пояснили корреспонденту «КП-Саратов» в региональном УФАС, рассмотрение состоялось сегодня, 16 августа, в первой половине дня. По итогам, доводы пензенского бизнесмена, жаловавшегося на формулировки в конкурсной документации, сочли неубедительными, а жалобу необоснованной. В течение трех рабочих дней будет опубликован полный текст решения.

Таким образом, приостановленные конкурсные процедуры могут продолжиться, и признанный победителем единственный участник — ООО «Строительная компания «Система» — приступить к работам на проспекте Кирова.

Теперь подрядчику предстоит за 228 млн 274 тыс. рублей сделать ливневки, тротуары, установить дорожные знаки и малые архитектурные формы, заняться освещением.

Работы нужно завершить до 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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