УФАС отклонило жалобу на конкурс по реконструкции проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-16T11:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управлении федеральной антимонопольной службы по Саратовской области признали необоснованной жалобу пензенского предпринимателя Никиты Пексимова на конкурсные процедуры по выбору подрядчика реконструкции проспекта Кирова.

Как пояснили корреспонденту «КП-Саратов» в региональном УФАС, рассмотрение состоялось сегодня, 16 августа, в первой половине дня. По итогам, доводы пензенского бизнесмена, жаловавшегося на формулировки в конкурсной документации, сочли неубедительными, а жалобу необоснованной. В течение трех рабочих дней будет опубликован полный текст решения.

Таким образом, приостановленные конкурсные процедуры могут продолжиться, и признанный победителем единственный участник — ООО «Строительная компания «Система» — приступить к работам на проспекте Кирова.

Теперь подрядчику предстоит за 228 млн 274 тыс. рублей сделать ливневки, тротуары, установить дорожные знаки и малые архитектурные формы, заняться освещением.

Работы нужно завершить до 15 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Найден подрядчик для реконструкции проспекта Кирова

Ранее эта организация строила лыжный стадион и бульвар Героев Отечества

(подробнее)

Никто не хочет реконструировать проспект Кирова в Саратове

Цена контракта превышает 228 млн рублей

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU