2019-08-16T11:39:22+03:00
Происшествия

Трое парней ограбили мужчину под угрозой его собственного ножа

Жертва потеряла телефон, который и стал добычей грабителей
Екатерина Семенова
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Трем юным саратовцам предъявлено обвинение в вооруженном разбое группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о 17-летнем и двух 18-летних юношах.

По версии следствия, в ночь на 7 февраля трое приятелей отдыхали в развлекательном заведении на улице Электронная. К ним присоединился 28-летний мужчина.

Около пяти утра парни решили отнять у нового знакомого телефон. Они вышли на улицу, а мужчина последовал за ними и угодил в ловушку — злоумышленники отвели его в безлюдное место подальше от кафе и избили.

У потерпевшего выпали наушники, нож и фонарик. Все это юноши забрали себе, и, угрожая его же ножом, потребовали отдать телефон.

Так как потерпевший отказался, один из нападавших ударил его кулаком по голове. После этого злоумышленники убежали, но вскоре вернулись, решив закончить начатое. При этом мужчина уже ушел, однако телефон он потерял на месте преступления. Юноши его и подобрали.

Потерпевший сумел добраться до ближайшего магазина и вызвал полицию.

Стражи порядка установили личности нападавших, у одного при себе был обнаружен телефон мужчины.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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