В Энгельсе купаться можно на 18 базах отдыха

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-16T11:36:47+03:00

На остальных — прилегающая к воде зона является солярием

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Жителям Саратовской области рассказали, как не утонуть при отдыхе на воде.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, не стоит нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, приближаться к судам, играть на воде, плавать на матрасах и купаться пьяными.

Плавать можно на двух городских пляжах, расположенных в районе улиц Берег Волги и Трудовая.

Смело плескаться стоит на 18 базах отдыха Энгельсского района: «Авиатор», «Бодрость», «Волна», «Волжанка», «Волжино-1», «Волжино-2», «Восход» (район протоки реки Сазанки), «Спектр», «Факел», «Чайка», «Юрист», «Домостроитель», «Зеленый мыс», «Заря», «Восход» (село Шумейка), «Мечта», «Мария», «Камбоджа» и в детском оздоровительном лагере «Олимпиец».

На остальных базах отдыха прилегающая к воде зона используется как солярий, там купаться запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU