В столкновении двух ВАЗов и маршрутки пострадали ребенок и двое взрослых
Авария произошла на Соколовогорской
Фото ГИБДД по Саратовской области
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На улице Соколовогорская, 24 в Саратове утром 16 августа столкнулись ВАЗ-2111, ВАЗ-2107 и «Газель» (маршрутка №95).
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Пострадавшие были госпитализированы.
UPD: В ГИБДД Саратова уточнили, что в микроватобусе находились пять человек, помощь медиков потребовалось только пассажирке. Ребенок был осмотрен медиками, но травм на нет не нашли. По предварительной версии, водитель маршрутки не нарушал ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU