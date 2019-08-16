В столкновении двух ВАЗов и маршрутки пострадали ребенок и двое взрослых

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-16T11:35:42+03:00

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На улице Соколовогорская, 24 в Саратове утром 16 августа столкнулись ВАЗ-2111, ВАЗ-2107 и «Газель» (маршрутка №95).

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Пострадавшие были госпитализированы.

UPD: В ГИБДД Саратова уточнили, что в микроватобусе находились пять человек, помощь медиков потребовалось только пассажирке. Ребенок был осмотрен медиками, но травм на нет не нашли. По предварительной версии, водитель маршрутки не нарушал ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU