В Энгельсе нашли незаконную рекламу
Вывески снесут
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В Энгельсе комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» в рамках полномочий по контролю за соблюдением законодательства РФ о рекламе провел рейд.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, выявляли самовольно установленную рекламу.
Такая обнаружилась на Волжском проспекте и улице Гагарина.
Теперь собственникам выдадут предписания о демонтаже объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU