В Энгельсе нашли незаконную рекламу

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-16T11:04:57+03:00

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В Энгельсе комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» в рамках полномочий по контролю за соблюдением законодательства РФ о рекламе провел рейд.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, выявляли самовольно установленную рекламу.

Такая обнаружилась на Волжском проспекте и улице Гагарина.

Теперь собственникам выдадут предписания о демонтаже объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU