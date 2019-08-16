Спортшколе Энгельса грозит отключение горячей воды из-за долгов
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» частично ограничивает подачу горячей воды энгельсской спортшколе — МАУ ДО «ДЮСШ» — из-за долгов.
- Учреждение задолжало за тепловую энергию более 1,5 млн рублей, хотя компания неоднократно уведомляла о необходимости погашения, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».
Пока что объемы теплоносителя снизили на 50%, но если в течение десяти дней школа не погасит долг, то воду тепло полностью отключат.
В Энгельсе — более двух десятков дошкольных учреждений, имеющих долги. В основном они копятся еще с октября 2018 года. Сейчас общая сумма задолженности составляет более 30 млн рублей, а компания направляет в администрацию письма-предупреждения о необходимости погасить долги за тепло в объектах соцсферы.
ИСТОЧНИК KP.RU