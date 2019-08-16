В Саратовской области сбили 80 детей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-16T11:02:13+03:00

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В Саратовской области стартовала профилактическая акция «Единый день безопасности юного пешехода».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, мероприятие нацелено на обеспечение безопасности детей-пешеходов.

Всего за семь месяцев года на дорогах области случилось 78 ДТП с участием юных пешеходов. 78 детей пострадали, двое погибли.

При этом 30 авария спровоцировали сами пешеходы.

В «Едином дне безопасности юного пешехода» приняли участие более 1,5 тыс. детей из 23 районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU