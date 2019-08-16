В Саратовской области сбили 80 детей
Двое — погибли
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Саратовской области стартовала профилактическая акция «Единый день безопасности юного пешехода».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, мероприятие нацелено на обеспечение безопасности детей-пешеходов.
Всего за семь месяцев года на дорогах области случилось 78 ДТП с участием юных пешеходов. 78 детей пострадали, двое погибли.
При этом 30 авария спровоцировали сами пешеходы.
В «Едином дне безопасности юного пешехода» приняли участие более 1,5 тыс. детей из 23 районов области.
ИСТОЧНИК KP.RU