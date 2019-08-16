СУ СК: В Саратовской области судебный пристав брал взятку баранами

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-16T10:27:38+03:00

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В Ершове Саратовской области бывшего судебного пристава будут судить за получение взяток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

По версии следствия, в октябре 2017 года пристав получил от местной жительницы тушу барана стоимостью более 12 тыс. рублей. За это он должен был не давать ход производству о взыскании с зарплаты женщины долгов.

Также в октябре пристав получил тушу барана стоимостью 8 тыс. рублей от директора колхоза. Взятка предназначалась за то, чтобы на имущество сельхозпредприятия не был наложен арест.

Преступления выявила полиция Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU