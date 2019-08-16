2019-08-16T09:49:32+03:00
Общество

В Саратове могут обновить маршрутки №89

Чиновники направили перевозчику письмо после жалоб жителей на старый транспорт
Ольга Симонова
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В Саратове сотрудники муниципального учреждения проверили общественный транспорт.

- Рейды организованы после того, как жители города обратились к мэру Михаилу Исаеву во время прямой трансляции в соцсети Instagram, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова.

Так, чиновники проверили автобусы №90. Горожане говорили, что водители не тормозят на перенесенной остановке на улице Брянская. Это подтвердилось, перевозчику направили письмо с требованием исправить ситуацию.

Также жители пожаловались на маршрут №89 — автомобили ходят старые и редко.

Проверка показала, что маршрутки курсируют по расписанию, но перевозчику направлено письмо, чтобы он обновил машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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