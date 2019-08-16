В Саратове могут обновить маршрутки №89
В Саратове сотрудники муниципального учреждения проверили общественный транспорт.
- Рейды организованы после того, как жители города обратились к мэру Михаилу Исаеву во время прямой трансляции в соцсети Instagram, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова.
Так, чиновники проверили автобусы №90. Горожане говорили, что водители не тормозят на перенесенной остановке на улице Брянская. Это подтвердилось, перевозчику направили письмо с требованием исправить ситуацию.
Также жители пожаловались на маршрут №89 — автомобили ходят старые и редко.
Проверка показала, что маршрутки курсируют по расписанию, но перевозчику направлено письмо, чтобы он обновил машины.
ИСТОЧНИК KP.RU