2019-08-16T09:56:14+03:00
Общество

«Гагарин» на связи: «Ростелеком» обеспечил телекоммуникациями новый саратовский аэропорт

Екатерина Семенова
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В Саратове готовится к открытию международный аэропорт «Гагарин». Телекоммуникации для новой воздушной гавани обеспечил «Ростелеком», спроектировав и построив основной и резервный каналы связи. Авиакомплекс получил современную оптическую инфраструктуру с высоким запасом надежности и с расчетом на растущие потребности в новых технологичных сервисах.

Специалисты «Ростелекома» проложили от аэропорта до магистральной сети связи две оптоволоконные линии общей протяженностью более 30 км. Согласно требованиям полного резервирования, трассы проходят по разным маршрутам. Уже на этапе возведения комплекса оператор предоставил телеком-услуги подрядным организациям, создававшим основную инфраструктуру: здания, инженерные системы, подъездные пути и транспортные развязки.

- Сложность состояла не только в значительной протяженности линий, но и в необходимости постоянно координировать свои действия с другими участниками строительства. Были ситуации, когда связистам приходилось оперативно менять маршрут трасс, чтобы не создавать помех застройщикам и дорожникам. Летом этого года «Ростелеком» завершил настройку оборудования и перевел его на основную схему работы. Желаем новой воздушной гавани успешного старта полетов, — рассказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Оптические линии с пропускной способностью 1 Гбит/с обеспечивают высокую скорость обмена данных для всех служб аэропорта и государственных контрольных органов и дают возможность предоставить всем пользователям на территории пассажирского терминала полный пакет современных цифровых услуг. На основе сети связи «Ростелекома» работают службы радиолокации, телефонная связь и интернет.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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